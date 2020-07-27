На трассе в Динском районе столкнулись два автомобиля

26 июля примерно в 01:10 на автодороге М4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск 1310 км + 850 м. произошло ДТП.

Водитель автомобиля ГАЗ с полуприцепом двигался со стороны Краснодара в сторону Кореновска. Он не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Хонда, который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Хонда, у него ушибленная рана головы. Госпитализирован в Динскую ЦРБ.