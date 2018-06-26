На участке от Динской до Кущевской появились пункты для оплаты

Два пункта для оплаты уже появились на отрезке трассы М4 «Дон» от Динской до Кущевской. Правда, пока они не функционируют, их еще достраивают. Фотографии в «РВС» прислала читательница с подписью: «Вот такие терминалы. Видимо, скоро начнем платить за проезд».

Напомним, ранее «Автодор» объявил о намерении ввести платный участок автодороги М-4 «Дон» на Кубани. Планируется, что около 200 километров трассы на Кубани станут платными. Платная дорога пройдет через Динской, Кореновский, Павловский, Выселковский, Крыловский и Кущевский районы.

«Автодор» пока не называет конкретную сумму стоимости проезда. Так, например, на участках платной дороги М4 в некоторых областях для легковых автомобилей до 2 тонн цены варьируются от 10 до 100 рублей ночью и от 25 до 150 рублей днем.



