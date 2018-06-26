На участке от Динской до Кущевской появились пункты для оплаты
Два пункта для оплаты уже появились на отрезке трассы М4 «Дон» от Динской до Кущевской. Правда, пока они не функционируют, их еще достраивают. Фотографии в «РВС» прислала читательница с подписью: «Вот такие терминалы. Видимо, скоро начнем платить за проезд».
Напомним, ранее «Автодор» объявил о намерении ввести платный участок автодороги М-4 «Дон» на Кубани. Планируется, что около 200 километров трассы на Кубани станут платными. Платная дорога пройдет через Динской, Кореновский, Павловский, Выселковский, Крыловский и Кущевский районы.
«Автодор» пока не называет конкретную сумму стоимости проезда. Так, например, на участках платной дороги М4 в некоторых областях для легковых автомобилей до 2 тонн цены варьируются от 10 до 100 рублей ночью и от 25 до 150 рублей днем.
Комментарии
Подождите!!! Остановите стройку, мне 15 сентября на свадьбу в ростов ехать, надеюсь, не достроят до тех времён(((
Скоро на море не доедешь. Из-за нетерпеливых водителей, которые не могут потерпеть очередь в заторах и вводят платные дороги, якобы чтоб меньше людей там ездило и соответственно убрать пробки, хотя трасса уже почти пустая, а после ввода платной дороги от Кущёвки до Динской вообще будет проезжать максимум по 2-3 машины в минуту.
Засекай, через несколько лет до Краснодара продлят платную дорогу, а потом до серпантинов, если серпантин не станет платным.
Олеся, не переживай ты так! Твой жених тебя ещё успеет бросить... На сносях!