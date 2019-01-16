На улицах Динской заметили гуляющую голую женщину

Беспрецедентный случай произошел вчера (15 января) в станице Динской. К нам в редакцию начали поступать звонки и сообщения в мессенджерах: «На улице Красноармейской стоит мужчина и светит свои достоинством. Как раз сейчас дети идут со школы, примите какие-нибудь меры, пусть выедет участковый на место и выяснят, кто это такой и что он там делает, это не дело».

Журналист «РВС» сразу же вышла и направилась по указанному адресу. В этот момент поступил еще один звонок, в котором нам сообщили, что там стоит голая женщина.

Пройдя всю Красноармейскую, никаких подозрительных людей не было обнаружено. И только при повороте на улицу Береговую возле магазина плитки обнаружили женщину (а не мужчину, как сообщалось в первых сообщениях), которая сидела по пояс голая.

Журналист подошла к ней, поинтересовалась, нужна ли помощь. Женщина молча встала и ушла. К этому моменту как раз подошел сотрудник магазина, который рассказал, что она уже полчаса назад тут сидела. Ее «отогнали, но женщина вернулась снова».

Учитывая то, что она может быть как социально опасной, так и пострадать от окружающих (не все могут спокойно отреагировать на такое поведение), журналист последовала за ней, параллельно вызывая наряд полиции.

Женщина тем временем двигалась по улице Красноармейской в сторону Красной. Она набросила на себя тонкую куртку, но ее походка выдавала, что с ней явно что-то не так. В один момент «объект» остановился и повернулся лицом к сотруднику «РВС», но затем снова пошел в сторону Красной.

Держа в курсе полицию о маршруте передвижения подозрительной личности, журналист продолжала неприметно следовать за ней.

В это время из редакции «подоспело подкрепление».

На перекрестке странная женщина повернула направо — на улицу Чапаева и направилась в сторону четвертой школы. Боясь за безопасность детей, которые находились рядом, журналисты сократили дистанцию, чтобы успеть вовремя отреагировать. Судя по траектории подозрительной особы, она направлялась к калитке школы, но в последний момент свернула и пошла по Калинина в сторону Красной.

Продолжая наблюдение и ожидая полицию, журналисты «РВС» последовали далее.

На перекрестке женщина свернула направо и направилась в сторону выезда из Динской. Когда она проходила мимо улицы Новой, подъехали сотрудники правоохранительных органов. Они остановили ее и начали беседу. Следом подошли сотрудники редакции, чтобы детальнее рассказать о ситуации.

Как выяснилось позже, женщина состоит на учете у психиатра. Полицейские провели с ней беседу, она написала объяснительную. А затем стражи порядка отвезли ее домой.

«Материалы будут переданы участковому для дальнейшей работы», - сообщили в полиции.

Как стало известно «РВС», такая ситуация происходит уже не в первый раз.