На улице Красной в Динской проходит плановая обрезка деревьев
Как сообщили «РВС» в администрации сельского поселения, сейчас проходит плановое наведение порядка в станице. К работам по обрезке деревьев привлечены МКУ «Динское», МУП «Тепло» и аварийно-спасательная служба. Пока позволяют погодные условия, стараются успеть провести максимально обширную работу.
Сейчас намечена обрезка на улице Красной - от Крайней до Садовой. Затем, в планах Комсомольская и Пластуновская.
В рамках подготовки к весне — наведение порядка по всей станице.
Также каждую пятницу проводятся субботники, на которые приглашаются все желающие.
Комментарии
Хорошо, что наводится порядок. Респект за плитку на Красной-Кирова, вечно лужу обходили по проезжей части. Но что творится у 4-й школы у дома 108. Вечное болото, сейчас, правда, подсохло. Но пройдёт дождь, и опять сотни детей, родителей, учителей будут его обходить по газону, который, итак, подвытоптан, да ещё упираться в припаркованные на тротуаре автомобили. Не раз обращались к ГАИшникам, которые тут часто стоят по утрам, но они всегда ссылаются, что у них иная цель. Так и будем ходить через болото и обтирать грязные авто?