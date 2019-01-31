На улице Красной в Динской проходит плановая обрезка деревьев

Как сообщили «РВС» в администрации сельского поселения, сейчас проходит плановое наведение порядка в станице. К работам по обрезке деревьев привлечены МКУ «Динское», МУП «Тепло» и аварийно-спасательная служба. Пока позволяют погодные условия, стараются успеть провести максимально обширную работу.

Сейчас намечена обрезка на улице Красной - от Крайней до Садовой. Затем, в планах Комсомольская и Пластуновская.

В рамках подготовки к весне — наведение порядка по всей станице.

Также каждую пятницу проводятся субботники, на которые приглашаются все желающие.