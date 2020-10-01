На въезде в Динскую началась установка памятника (видео)

На въезде в Динскую началась установка памятника (видео)

На въезде в Динскую началась установка памятника (видео)

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9 дней назад Газета РВСДинскаяДинской районНиколай РаськовНовости Динского районаПамятник «Казакам – черноморцам»Памятник в ДинскойПамятник на въезде в Динскую

Сегодня, 1 октября, читатели “РВС” сообщили, что на въезде в Динскую устанавливают памятник «Казакам – черноморцам».

Журналист выезжала на место работ. На данный момент скульптуру обрабатывают, уже стоит подъемный кран, чтобы перенести ее постамент.

Напомним, автор проекта – кубанский скульптор Николай Раськов.

Переехав на Кубань, первое, на что он обратил внимание – здесь практически нет памятников казакам-основателям всех городов и станиц. Он захотел это исправить. Спустя несколько десятилетий, ему удалось реализовать свою идею.

Официально открыть скульптурное сооружение планируется в середине октября.

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Комментарии

Пушкин
Пушкин 9 дней назад

Светофоры лучше пустили в работу! Долго они еще будут молчать????

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Гражданин
Гражданин 8 дней назад

Тема светофоров постоянно звучит в комментах, но её усиленно игнорируют. РВС, не забивайте на мнение читателей, если вы журналисты, а не пропаганд..ы.

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