На въезде в Динскую началась установка памятника (видео)

Сегодня, 1 октября, читатели “РВС” сообщили, что на въезде в Динскую устанавливают памятник «Казакам – черноморцам».

Журналист выезжала на место работ. На данный момент скульптуру обрабатывают, уже стоит подъемный кран, чтобы перенести ее постамент.

Напомним, автор проекта – кубанский скульптор Николай Раськов.

Переехав на Кубань, первое, на что он обратил внимание – здесь практически нет памятников казакам-основателям всех городов и станиц. Он захотел это исправить. Спустя несколько десятилетий, ему удалось реализовать свою идею.

Официально открыть скульптурное сооружение планируется в середине октября.