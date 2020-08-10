На въезде в Динскую произошло ДТП. Есть пострадавшие

Сегодня утром, 10 августа, в инстаграме “РВС ”подписчики сообщили о ДТП на въезде в Динскую недалеко от танка Т-34.

По предварительным данным, произошла авария примерно в 01:00 на автодороге М-4 ДОН км. 1308 км + 200 м.

Водитель ВАЗ-21091 не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и въехал в металлическое ограждение.

В результате ДТП пострадал водитель и пассажир, у них телесные повреждения различной степени тяжести, госпитализированы в Динскую ЦРБ.



