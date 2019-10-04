На въезде в Динскую стоп-контроль. Что случилось?

Сегодня вечером, 4 октября, в редакцию "РВС" массово начали обращаться жители станицы Динской с вопросом: "Что произошло в райцентре? Почему на въезде со стороны трассы М-4 "Дон" стоят две патрульные машины, останавливают каждый въезжающий автомобиль и проверяют?"

Журналист "РВС" связалась с сотрудниками Госавтоинспекции, которые разъяснили ситуацию. Дело в том, что сегодня началось оперативно-профилактическое мероприятие "Дионис", которое направлено на выявление водителей в состоянии алкогольного опьянения. О нем уже писала "РВС". Продлится оно до 11 октября.

"Водители, будьте благоразумными, никогда не садитесь за руль, если употребили спиртное. Вы ставите под угрозу таким образом не только свою жизнь и здоровье, но и окружающих", - акцентирует главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по Динскому району подполковник полиции Виталий Криворучко .