На въезде в Васюринскую прогремел взрыв на заправке (видео)

Сегодня, 31 июля, около 20 часов на въезде в Васюринскую прогремел взрыв. Чуть позже произошёл ещё один. Официальной информации пока нет. Но как сообщают местные, взорвалась газовая заправка. Подробности выясняются. В результате произошедшего три человека пострадали. Известно, что двое из них – сотрудники станции. Информация о третьем пострадавшем уточняется.

Бригады «скорой помощи» оказывали помощь на месте. Площадь горения была около 300 квадратов.

Комментарий администрации района

31 июля В результате взрыва на газовой заправке в районе станицы Васюринской, на трассе "Краснодар-Кропоткин" трое человек пострадали, доставлены в Динскую ЦРБ. У двоих, как прокомментировали врачи, легкие повреждения, от госпитализации отказались. По третьему пострадавшему информация уточняется, его только доставили. Повреждено имущество граждан - 3 автомобиля. В 20.00 пожар локализован пожарно-спасательными подразделениями МЧС. Сейчас на месте работают правоохранительные органы. Им предстоит установить причину случившегося.

Уточнения по пожару

В 19.18 поступил сигнал на пульт дежурного МЧС о запахе газа в результате повреждения шланга. На место были вызваны специалисты. Во время работы уже прогремел первый взрыв, позже еще один. Полностью локализован очаг возгорания в 20.35.