На выходных в Динском районе случились две аварии с пострадавшими

11 августа 2018 года в 4.30 утра на автодороге М-4 «Дон» водитель Лада-219010, двигаясь из Краснодара в сторону станицы Динской, не выдержал безопасную скорость движения, вследствие чего допустил наезд на стоящий у края проезжей части ВАЗ-21060. От удара последний автомобиль откинуло на впереди стоящую "Газель".

В результате ДТП пострадал водитель машины ВАЗ-21060. Он получил телесные повреждения и госпитализирован в Динскую ЦРБ.





12 августа 2018 года в 00.35 случилась еще одна авария. Все произошло на автодороге Краснодар - Ейск. Водитель на автомобиле Ford Mondeo ехал из Новотитаровской в сторону Краснодара. Выполняя маневр, он не уступил дорогу и допустил столкновение с двигающимся попутно мотоциклом Honda. В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения и был госпитализирован в Динскую ЦРБ.