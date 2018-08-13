На выходных в Динском районе случились две аварии с пострадавшими

На выходных в Динском районе случились две аварии с пострадавшими
Машины превратились в металлолом.

На выходных в Динском районе случились две аварии с пострадавшими

  70
1 час назад 2 ДТП за выходныеАварияГазета РВСДинской районДТПДТП с мотоциклистомМотоциклНовостиПострадавшиеПострадавшие в ДТППроисшествия

11 августа 2018 года в 4.30 утра на автодороге М-4 «Дон» водитель Лада-219010, двигаясь из Краснодара в сторону станицы Динской, не выдержал безопасную скорость движения, вследствие чего допустил наезд на стоящий у края проезжей части ВАЗ-21060. От удара последний автомобиль откинуло на впереди стоящую "Газель".

Image title

Image title

В результате ДТП пострадал водитель машины ВАЗ-21060. Он получил телесные повреждения и госпитализирован в Динскую ЦРБ.


Image title

12 августа 2018 года в 00.35 случилась еще одна авария. Все произошло на автодороге Краснодар - Ейск. Водитель на автомобиле Ford Mondeo ехал из Новотитаровской в сторону Краснодара. Выполняя маневр, он не уступил дорогу и допустил столкновение с двигающимся попутно мотоциклом Honda. В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения и был госпитализирован в Динскую ЦРБ.

Комментарии