На Ейском шоссе от удара перевернулся автомобиль

19 января в инстаграм «РВС» подписчики прислали видео с серьезного ДТП. Журналист обратилась за подробностями в ГИБДД Динского района.

В 12.00 на автодороге «Краснодар — Ейск» 22 км + 450 м водитель ВИС-2347 ехал со стороны Ейска в сторону Краснодара. Не выбрав безопасную скорость и не справившись с управлением, он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗом-Калина, который от удара опрокинулся. В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира "Калины". Один из них — девочка 2010 года рождения. На момент аварии она находилась пристегнутой в автокресле.





«Неблагоприятные погодные условия требуют от водителей предельной внимательности и осторожности на дорогах. Необходимо четко следовать правилам дорожного движения, выполнять предписания дорожных знаков и требования сотрудников дорожно-патрульной службы. Водители должны выбирать такую скорость, которая обеспечивала бы безопасность дорожного движения в сложных дорожно-метеорологических условиях. Следует воздерживаться от опасных маневров, в особенности связанных с выездом на сторону дороги, предназначенную для встречного движения», - напомнил водителям начальник ОГИБДД ОМВД России по Динскому району Виталий Криворучко.