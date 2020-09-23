На Юге России набирает обороты конкурс «Лидеры Кубани»
По инициативе губернатора Краснодарского края при поддержке полномочного представителя президента РФ в ЮФО проводится окружной конкурс управленцев.
Конкурс состоит из нескольких этапов – регистрация, отбор, полуфинал, финал и награждение победителей проекта.
В процессе проекта участники приобретут:
- персональную программу профессионального развития (специальные предложения для лауреатов и победителей проекта);
- стажировку в топовых компаниях края;
- авторитетного наставника;
- оценку знаний и компетенций;
- знакомство с ведущими управленцами Юга России;
- приглашение в кадровый резерв (победители смогут получить приглашение для участия в программе подготовки резерва управленческих кадров Краснодарского края);
- возможность стать частью большой команды (партнерская поддержка лидерского сообщества управленцев);
- участие в реализации проектов в сфере государственного и муниципального управления;
- поддержка в реализации собственных социально-значимых проектов.
Условия, на которых проводится конкурс:
- наличие гражданства Российской Федерации;
- отсутствие неснятой или непогашенной судимости;
- высшее образование и опыт управления не менее двух лет для участников в возрасте от 31 года до 55 лет включительно;
- высшее образование и опыт работы по специальности, направлению подготовки не менее одного года для участников в возрасте до 30 лет включительно;
- проживание или осуществление профессиональной деятельности на территории Южного федерального округа.
Для того чтобы принять участие в конкурсе, успейте пройти регистрацию до 30 сентября на сайте: лидерыкубани.рф
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