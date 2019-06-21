На заседании обсудили правонарушения несовершеннолетних

В администрации Динского района прошло очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

На нем рассмотрели вопросы о профилактике правонарушений состоящих на учете несовершеннолетних детей. Также поднимался вопрос взаимодействия органов и учреждений, которые занимаются этой профилактикой, в том числе обеспечивают организацию летнего отдыха, досуга и занятости детей. Решением одного из них стало обеспечение трудоустройством состоящих на учете несовершеннолетних детей.

Также на заседании рассмотрели:

⁃ 4 определения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении правил дорожного движения в отношении несовершеннолетних;

⁃ 1 протокол с предупреждением за неисполнение родительских обязанностей;

⁃ 1 протокол об административном правонарушении правил дорожного движения;

⁃ 2 протокола об управлении транспортным средством водителем, не имеющим права. На каждого законного представителя вынесен штраф в размере 5000 рублей;

⁃ 2 протокола об потреблении (распитие) алкогольной продукции в общественных местах. Вынесены штрафы, по 500 рублей каждому;

⁃ 2 протокола об административном нарушении – нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних. Вынесены штрафы по 1500 рублей каждому;

⁃ рассмотрели 2 информации о семье и о несовершеннолетнем, одна семья была поставлена на учет в Управление соцзащиты.

Особое внимание обратили на организацию полезной занятости детей в период летних каникул. Всех родителей, сопровождающих своих детей, предупредили об ответственности за их жизнь и здоровье.