Началась реконструкция улицы Красной в станице Динской
Сегодня, 28 октября, по улице Красной в станице Динской началась долгожданная реконструкция.
В этом году она коснется тротуара. Новые пешеходные дорожки планируется обустроить по обеим сторонам улицы от пересечения с Гоголя до Садовой. С сегодняшнего дня ведется демонтаж старой плитки.
⠀Заместитель главы района Юрий Клесов рассказал нам, что старая плитка поступит на ответственное хранение в Динское сельское поселение для дальнейшего благоустройства территории. Будет уложена новая плитка: сухопрессованная, цветная. Красную будут ремонтировать в два этапа: контракт переходящий на следующий год. Выработана концепция, предусмотрено все вплоть до озеленения.
Комментарии
А когда начнут делать проезжую часть по ул. Красной начнут снова снимать плитку. Как свегда все через одно место, т. ж..у!
Какой странный комментарий..Зачем, интересно, снимать плитку при ремонте проезжей части?