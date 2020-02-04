Начали действовать новые правила провоза денег через границу

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.

Коснутся они простых граждан - физических лиц.

Теперь необходимо будет не только декларировать перевозимые деньги, если их сумма превышает 100 тысяч долларов, но и подтверждать их происхождение.

Федеральная таможенная служба сообщает, что требование распространяется и на чеки, неименные ценные бумаги и векселя, которые можно обналичить.

Чтобы объяснить происхождение средств нужно будет представить банковские документы о совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита либо же документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (например, дарения или наследования).

Евразийская экономическая комиссия приняла решение о новых правилах в августе прошлого года. Данные изменения призваны остановить перемещение наличных средств, которые могут использоваться для финансирования терроризма или легализации преступных доходов.

Напомним, сейчас в ЕАЭС входят пять стран — Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.