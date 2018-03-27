Начальник ОГИБДД по Динскому району обратился к родителям (видео)

Начальник ОГИБДД по Динскому району обратился к родителям (видео)

Начальник ОГИБДД по Динскому району обратился к родителям (видео)

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11 часов назад Виталий КриворучкоВнимание детиДинской районНовости Динского районаОбращение начальника ОГИБДДОГИБДД по Динскому району

Начальник ОГИБДД ОМВД России по Динскому району подполковник полиции Виталий Криворучко во время школьных каникул решил обратиться к участникам дорожного движения и родителям.

«С 19 марта по 8 апреля 2018 года проводится операция «Внимание, дети!» За истекший период 2018 года на территории Динского района зарегистрировано 6 ДТП, в которых пострадали 9 человек. Все дети, пострадавшие в авариях, были пассажирами. В период школьных каникул хотелось бы обратиться к участникам дорожного движения и к родителям: строго соблюдайте правила дорожного движения, перевозите детей в специальных удерживающих устройствах и помните: родители должны являться примером, переводить своих детей через проезжую часть по пешеходным переходам», – призвал начальник ОГИБДД ОМВД России по Динскому району подполковник полиции Виталий Криворучко


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