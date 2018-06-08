Начало регистрации участников выставки «Кубанская ярмарка – 2018»

C 21 июня 2018 года управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Динской район начинает регистрацию участников VIII Агропромышленной выставки «Кубанская ярмарка 2018» (которая будет проходит в городе Краснодаре на ВВЦ «Экспоград-Юг» с 4 по 7 октября 2018 года) — представителей малых форм хозяйствования.

За справками по вопросу регистрации обращайтесь в Управление сельского хозяйства администрации МО Динской район: ст. Динская ул. Красная, 53, 2 этаж, кабинет № 23 или по телефонам: 8 (86162) 6-53-67 - Владимир Погожев, 8 (86162) 6-53-71 - Шамсудин Сташ.