Начался второй этап реконструкции Комсомольского парка в Динской





Глава района Сергей Пономарев пообещал, что в этом году будут сделаны пешеходные дорожки, аллеи и многое другое. К тому же готова дальнейшая концепция развития территории парка на 2019-2022 гг. Там предусмотрены площадки для выгула собак, аттракционы и скалодром.

Пока же территория парка представляет из себя строительную площадку. У главного входа высятся блоки плитки, которую уложат на пешеходные дорожки. Спецтехника роет канавы для кабеля под фонари уличного освещения.

Строители нам рассказали, что сейчас ведётся рытьё канав для кабеля под уличное освещение, далее они приступят к укладке плитки на дорожках.







