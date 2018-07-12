Надоели соседские утки? Вперед – в администрацию!





Многие из динчан летом начинают ненавидеть соседскую живность. Безобидные и даже полезные, если смотреть на них издалека, утки и козы при близком знакомстве «радуют» звуками, запахами и продуктами собственной жизнедеятельности. И чем ближе пернатые и пушистые к соседям, тем сильнее «радость». А жара этому способствует еще больше.

Что удивительно, хозяева животины, заводя ее, зачастую селят своих подопечных почему-то подальше от себя и поближе к соседям. Именно с такой ситуацией столкнулась жительница Динской. Женщина попросила не называть ее имени и не фотографировать, так как, по ее словам, ссориться с соседями не хочет. Но и жить рядом с утками не хочет.

– В этом году мои соседи завели несколько десятков уток-пекинок. Разместили их в своем огороде, который граничит с моим двором. Поначалу утята не беспокоили мою семью. Но они быстро подросли. Сейчас это стадо практически без перерыва крякает. Особенно рано утром — они громко требуют кормежки, но никто к ним не спешит. Еще бы, соседский дом расположен подальше, звуки туда не долетают. А окна моей спальни выходят как раз на ту сторону, где живут утки. И если я оставляю окно открытым на ночь, то встаю не по будильнику — в 6 часов, а вместе с утками — в полпятого. Но еще сильнее, чем кряканье, нас донимает запах. Утки превратили землю в болото и аромат оттуда идет соответствующий. Опять же мне во двор, соседи этого не нюхают! Мы с детьми любим посидеть вечером во дворе, но сейчас это невозможно — вонь от птицы ужасная.

Я все надеюсь, что соседи скоро вырежут уток, поэтому и не хочу с ними открыто конфликтовать. А если нет? Что мне делать?

С вопросом динчанки «РВС» обратилась в Динское сельское поселение. Как нам ответили в отделе земельных и имущественных отношений, с такими проблемами следует обращаться в приемную администрации. В каждом поселении действуют нормы содержания животных: их допустимое количество, вид и место обитания от межи с соседями. После заявления, – не анонимного! – к животноводам приедет административная комиссия. Они сверят, соответствует ли место жительства уток/свиней/кур/коз/коров и их количество нормативам, и примут меры.

Измученная утками женщина, услышав такой ответ, не очень обрадовалась: с соседями все же придется идти на открытый конфликт. Да и хорошо! Наконец-то соседи узнают, что их утки крякают, пахнут и создают в процессе своей жизнедеятельности... характерно пахнущие продукты. А то живут и не знают, что происходит в их же дворе.