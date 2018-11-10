Надвигается ураган. Как уберечь свою семью и имущество?

Среди жителей Динского района и всего Краснодарского края распространяется рассылка, которая содержит следующий текст:

«ВНИМАНИЕ! Штормовой ветер надвигается на Армавир и Краснодарский край и продержится четыре дня.

Срочно оповестите всех родных, близких, знакомых и коллег. МЧС крайне редко записывает видео-обращения к населению, но в этот раз все серьезно.

Все начнется 11 ноября, когда скорость ветра достигнет 15-17 метров в секунду (это 61 километр в час).

А уже 12 и 13 ноября штормовой ветер усилится до 20-25 м/с (это 90 километров в час). В районе Новороссийска до 25-32 м/с (это 115 километров в час).

Температура воздуха понизится на 5-7 градусов: в ночные и утренние часы в предгорьях и степной зоне края до 0...-5 С, днем до 3-8 С тепла.

Что нужно делать, чтобы обезопасить себя?

Спасатели просят всех заранее подготовиться:

уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

проведите мероприятия по защите витрин, окон с наветренной стороны, очистку крыш, открытых балконов и лоджий от посторонних предметов;

руководителям сельхозпредприятий, владельцам приусадебных участков и садоводам принять меры по защите сельскохозяйственных культур и садовых растений для предотвращения значительного ущерба.

Во время ветра:

находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

во избежание электротравматизма не прикасайтесь к оборванным электропроводам.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить (звонок бесплатный):

«01» — единый телефон спасения;

«101» — с мобильных телефонов;

8 (861) 268-64-40 — телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю».

Журналист «РВС» связалась с ГУ МЧС России по Краснодарскому краю по телефону доверия, чтобы проверить данную информацию. Там подтвердили, что она соответствует действительности и попросили жителей быть осторожными.

Росгидромецентр сообщил о погоде для Динского района на ближайшие 4 дня:

воскресенье, 11 ноября 2018: 2-11 тепла, ветер восточный, 6-7 м/с, без осадков;

понедельник, 12 ноября 2018: 1-5 тепла, ветер северный, 3-8 м/с, облачно, кратковременный дождь;

вторник, 13 ноября 2018: от -3 до +3 тепла, ветер северо-восточный, 8 м/с, переменная облачность, кратковременный снег и дождь;

среда, 14 ноября 2018: от -2 до +6 тепла, ветер северо-восточный, 6-7 м/с, облачно, кратковременный снег и дождь.