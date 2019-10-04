Более 5500 жителей района могут остаться без газа

Более 5500 жителей Динского района к холодам могут остаться без отопления.

Это связано с неуплатой накопившихся долгов. На данный момент их сумма - больше 12 млн.

Если абонент более двух месяцев не оплачивал или оплатил не полную задолженность потребленного газа, ему могут отключить газоснабжение. Каждому заранее об этом приходит уведомление.

Если человек не проживает по адресу, не желает или отказывается получать данное оповещение, это не снимает с него ответственности. В случае уклонения от погашения задолженности, поставщик имеет право приостановить подачу газа через 20 дней после направления абоненту предупреждения.

Неплательщиков выявляют круглый год, на сегодняшний день в Краснодарском крае лишились газа более 18 тыс. человек.

Неуплата ведет за собой еще большие затраты. Если кто-то препятствует отключению, доступ к помещению имеют право обеспечить судебные приставы. После этого на имущество накладывается арест, должником выплачиваются судебные издержки. Чтобы вернуть газ в дом, ему все же придется оплатить долги. Кроме этого, еще вложить денежные средства в работу по отключению и подключению газа. Нередко сумма за все это достигает десятки тысяч рублей.

Заплатить за газ можно:

на абонентском участке по месту жительства ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар»;

в отделениях и терминалах Сбербанка РФ, КБ «Кубань-Кредит»;

в отделениях ФГУП «Почта России»;

через интернет сервисы Яндекс деньги, Mobi деньги, Rapida, Cyberplat, Сбербанк Оn-line.

Распечатать бланк квитанции, проверить состояние лицевого счета, произвести безналичную оплату можно через официальный сайт компании: мргкраснодар.рф



