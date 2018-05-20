Наказание за управление автомобилем в нетрезвом виде

Законом предусмотрена норма, которая регламентирует максимально допустимое алкогольное опьянение, то есть содержание алкоголя в 1 литре воздуха на выдохе, равное 0,16 промилле.

Эта величина призвана лишь нивелировать возможную погрешность приборов, используемых для освидетельствования водителей. Таким образом, это не значит, что водитель может позволить себе выпить перед тем, как садиться за руль. Даже если он впервые попадется инспектору в нетрезвом виде, его ждет не только наказание в виде лишения, но и солидный штраф.

В цифрах езда в нетрезвом виде наказывается следующим образом:

-лишение водительского удостоверения от 1,5-2 лет

- штраф 30 000 р.

Наказание для владельцев транспортных средств нисколько не изменится, если он

передаст управление автомобилем другому пьяному водителю - те же 30 000 р. штраф и лишение.

ОГИБДД ОМВД России по Динскому району



