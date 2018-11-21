«Налог на тунеядство» - хотят штрафовать и лишать полиса неработающих

В государственной Думе сейчас активно обсуждается предложение штрафовать неработающих россиян за отказ платить страховые взносы в социальные фонды. Оно содержится в законопроекте "О внесении изменений в статью 23, статью 419 и статью 425 НК РФ, в части расширения перечня плательщиков страховых взносов и расчета тарифа страховых взносов для отдельных категорий плательщиков".

Кроме этого, обсуждалась возможность лишить неработающих и самозанятых бесплатных полисов ОМС, но эта инициатива не получила поддержки. Сейчас она изменена — в планах перенести обязательства по оплате страховки с регионального на федеральный бюджет.

В данный момент за работающих граждан взносы в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Фонд обязательного медицинского страхования уплачивает работодатель. В совокупности они составляют около 30% зарплаты.

Законодатели считают, что примерно пятая часть трудоспособных россиян официальной работы не имеет. Многие из них — самозанятые, по сути, они работают на себя. При этом взносы не платят, но соцгарантиии получают в полном объеме.

Таким гражданам предлагается платить в фонды самостоятельно, исходя из минимального размера оплаты труда. По предварительным подсчетам в Госдуме, это ежегодно может приносить более 734 млрд рублей. Согласно законопроекту, при отказе от выплат «уклонисты» получат штраф. Новация не будет распространяться на получателей пособия по безработице и иждивенцев.

Если изменения в закон внесут в текущей формулировке, то это может привести к тому, что налогом «на тунеядство» в той или иной степени будут обложены все трудоспособные россияне.