«Налог на тунеядство» - хотят штрафовать и лишать полиса неработающих

«Налог на тунеядство» - хотят штрафовать и лишать полиса неработающих

«Налог на тунеядство» - хотят штрафовать и лишать полиса неработающих

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7 часов назад Власть РФГосдумаЗаконопроектЗаконыНововведенияНовостиРоссияРФ

В государственной Думе сейчас активно обсуждается предложение штрафовать неработающих россиян за отказ платить страховые взносы в социальные фонды. Оно содержится в законопроекте "О внесении изменений в статью 23, статью 419 и статью 425 НК РФ, в части расширения перечня плательщиков страховых взносов и расчета тарифа страховых взносов для отдельных категорий плательщиков".

Кроме этого, обсуждалась возможность лишить неработающих и самозанятых бесплатных полисов ОМС, но эта инициатива не получила поддержки. Сейчас она изменена — в планах перенести обязательства по оплате страховки с регионального на федеральный бюджет.

В данный момент за работающих граждан взносы в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Фонд обязательного медицинского страхования уплачивает работодатель. В совокупности они составляют около 30% зарплаты.

Законодатели считают, что примерно пятая часть трудоспособных россиян официальной работы не имеет. Многие из них — самозанятые, по сути, они работают на себя. При этом взносы не платят, но соцгарантиии получают в полном объеме.

Таким гражданам предлагается платить в фонды самостоятельно, исходя из минимального размера оплаты труда. По предварительным подсчетам в Госдуме, это ежегодно может приносить более 734 млрд рублей. Согласно законопроекту, при отказе от выплат «уклонисты» получат штраф. Новация не будет распространяться на получателей пособия по безработице и иждивенцев.

Если изменения в закон внесут в текущей формулировке, то это может привести к тому, что налогом «на тунеядство» в той или иной степени будут обложены все трудоспособные россияне.

Комментарии

Баян Ширянов
Баян Ширянов 6 часов назад

Давно пора.

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евгений
евгений 3 часа назад

скоты сначала работу с нормальной зарплатой дали бы уроды уже не знают как народ ободрать еще

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евгений
евгений 3 часа назад

говнюки в госсдуме зарплата несколько сотен тысяч а нам предлагают идти за 18-20 и еще им отдать а детей на что одевать обучать лечить у нас ведь все бесплатно

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евгений
евгений 3 часа назад

страна абсурда законы что им нужно делают на конституцию давно наплевали возвращаемся туда что прошло на одной ноге стоишь да и платить не чем комуняки всем не угодили на севера вечную мерзлоту долбить депутатов отправить нужно хапуги все им мало

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Елена
Елена 2 часа назад

Пипец, лучше трехните всех наших работодателей которые не оформляют людей официально на работу !!!!!

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