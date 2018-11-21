«Налог на тунеядство» - хотят штрафовать и лишать полиса неработающих
В государственной Думе сейчас активно обсуждается предложение штрафовать неработающих россиян за отказ платить страховые взносы в социальные фонды. Оно содержится в законопроекте "О внесении изменений в статью 23, статью 419 и статью 425 НК РФ, в части расширения перечня плательщиков страховых взносов и расчета тарифа страховых взносов для отдельных категорий плательщиков".
Кроме этого, обсуждалась возможность лишить неработающих и самозанятых бесплатных полисов ОМС, но эта инициатива не получила поддержки. Сейчас она изменена — в планах перенести обязательства по оплате страховки с регионального на федеральный бюджет.
В данный момент за работающих граждан взносы в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Фонд обязательного медицинского страхования уплачивает работодатель. В совокупности они составляют около 30% зарплаты.
Законодатели считают, что примерно пятая часть трудоспособных россиян официальной работы не имеет. Многие из них — самозанятые, по сути, они работают на себя. При этом взносы не платят, но соцгарантиии получают в полном объеме.
Таким гражданам предлагается платить в фонды самостоятельно, исходя из минимального размера оплаты труда. По предварительным подсчетам в Госдуме, это ежегодно может приносить более 734 млрд рублей. Согласно законопроекту, при отказе от выплат «уклонисты» получат штраф. Новация не будет распространяться на получателей пособия по безработице и иждивенцев.
Если изменения в закон внесут в текущей формулировке, то это может привести к тому, что налогом «на тунеядство» в той или иной степени будут обложены все трудоспособные россияне.
Комментарии
Давно пора.
скоты сначала работу с нормальной зарплатой дали бы уроды уже не знают как народ ободрать еще
говнюки в госсдуме зарплата несколько сотен тысяч а нам предлагают идти за 18-20 и еще им отдать а детей на что одевать обучать лечить у нас ведь все бесплатно
страна абсурда законы что им нужно делают на конституцию давно наплевали возвращаемся туда что прошло на одной ноге стоишь да и платить не чем комуняки всем не угодили на севера вечную мерзлоту долбить депутатов отправить нужно хапуги все им мало
Пипец, лучше трехните всех наших работодателей которые не оформляют людей официально на работу !!!!!