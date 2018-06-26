Налоговая будет контролировать счета граждан? Ответ инспекции

Ранее «РВС» писала о рассылке, которая распространяется среди россиян. В ней говорится о том, что в статью № 86 Налогового кодекса внесли поправки и теперь инспекция получает полный контроль над банковскими счетами населения. При этом, как утверждают авторы текста, с 1 июля инспекция сможет назначать проверку по этим счетам, а гражданам придется доказывать, что поступления, которые им приходят на карту, не являются объектом налогообложения.

Мы обратились в Межрайонную инспекцию ФНС России № 14 по Краснодарскому краю для подробного разъяснения по этому вопросу.

«С 1 сентября 2016 года подпункт 1.1 статьи 86 Налогового кодекса РФ обязывает все российские банки информировать налоговые органы об открытии или закрытии гражданами любых счетов. Изменения в статье 86 действительно вносились, однако они не имеют отношения к контролю за денежными переводами граждан с карты на карту», – поясняет советник государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса Сергей Лобко.

Также в соответствии с Федеральным законом № 343-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ» с 1 июня 2018 года вступили в силу изменениям в ч. 2 ст. 86 кодекса относительно контроля за счетами, открытыми в драгоценных металлах. Такие счета, с точки зрения налогового контроля, приравняли к обычным денежным.

«С 1 июня 2018 года банки обязали выдавать налоговым органам справки о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и (или) об остатках денежных средств (драгоценных металлов), выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц (не предпринимателей), а также справки об остатках электронных денежных средств и об их переводах в течение трех дней со дня получения мотивированного запроса налогового органа в случаях, предусмотренных настоящим пунктом», – продолжил рассказывать об изменениях Сергей Лобко.

Таким образом, норма о запросах налоговой службы в банки действует с 2016 года, и с тех пор подход к ее исполнению никоим образом не поменялся. Инспекция не вправе списать НДФЛ или другой налог с карты, поскольку в кодексе нет такого основания, как списание на основании денежного перевода от одного физического лица другому.