Налоговая будет отслеживать деньги на картах жителей?
По социальным сетям распространяется информация о том, что в законодательстве грядут изменения и вскоре, вполне возможно, каждому придется доказывать, что деньги, поступающие на карту, не являются предметом налогообложения.
«С 1 июля налоговая получит полный контроль над счетами россиян», – так начинается текст рассылки, которая распространяется по мессенджерам среди жителей. В тексте заверяют: налоговая будет контролировать все поступления на банковские счета физлиц. Особенное внимание привлекут самозанятые граждане.
Автор рассылки ссылается на некие поправки к статье 86 Налогового кодекса РФ, которые как раз начнут действовать с начала июля этого года. Согласно нововведениям, абсолютно все банки будут обязаны предоставлять налоговой службе информацию по движению денег на банковских картах физлиц по требованию. Если поступления не удается идентифицировать, их расценят как прибыль, облагаемую налогом. Чтобы этого не произошло, человеку необходимо документально подтвердить, что это не прибыль, а ему, например, кто-то вернул долг. Если же физлицо не докажет этого, налоговая служба сможет взыскать штраф.
Также исходя из рассылки можно утверждать, что интерес налоговой могут привлечь и фрилансеры, которые работают удаленно и получают деньги от своих клиентов на карту, и люди, которые сдают в аренду квартиру, оплату получая тоже на счет. «Или даже просто кто-то продал на “Сландо”, сообщив покупателю номер банковской карты, детскую коляску, ставшую ненужной после того, как малыш, ездивший на ней, подрос. Всем им теперь начиная с 1 июля придется доказывать, что они не верблюды», – приводит еще один пример автор.
Якобы теперь налоговая может назначать проверку по счетам. Избежать налогообложения на полученные средства можно, лишь доказав, что они не являются объектом налогообложения.
В рассылке говорится и о том, как можно избежать проблем: при переводе надо четко обозначать назначение платежа.
Мы обратились в налоговую инспекцию для подтверждения или опровержения данной информации. Известно, что поправки к статье 86 принимались в последний раз в 2014 году, с 1 июля изменений в Налоговом кодексе не предвидится. Подробный комментарий в службе обещали дать позже.
Комментарии
2. Банки обязаны выдавать налоговым органам справки о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и (или) об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах, вкладах (депозитах), выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, а также справки об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации в электронной форме в течение трех дней со дня получения мотивированного запроса налогового органа в случаях, предусмотренных настоящим пунктом.
(в ред. Федеральных законов от 03.07.2016 N 240-ФЗ, от 27.11.2017 N 343-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Справки о наличии счетов, вкладов (депозитов) и (или) об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах, вкладах (депозитах), выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) организаций, индивидуальных предпринимателей в банке, справки об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств могут быть запрошены налоговыми органами в случаях проведения налоговых проверок указанных лиц либо истребования у них документов (информации) в соответствии со статьей 93.1 настоящего Кодекса, а также в случаях вынесения решения о взыскании налога, принятия решений о приостановлении операций по счетам организации, индивидуального предпринимателя, приостановлении переводов электронных денежных средств или об отмене приостановления операций по счетам организации, индивидуального предпринимателя, отмене приостановления переводов электронных денежных средств.
(в ред. Федерального закона от 27.11.2017 N 343-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Справки о наличии счетов, вкладов (депозитов) и (или) об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах, вкладах (депозитах), выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, в банке, справки об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств могут быть запрошены налоговыми органами при наличии согласия руководителя вышестоящего налогового органа или руководителя (заместителя руководителя) федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, в случаях проведения налоговых проверок в отношении этих лиц либо истребования у них документов (информации) в соответствии с пунктом 1 статьи 93.1 настоящего Кодекса.
(в ред. Федерального закона от 27.11.2017 N 343-ФЗ)
Так, что последние изменения в ст. 86 НК были в 2017 году, а не 2014 г.
Как хорошо, что фейк, а то у меня мама этой чуши начиталась и давай меня пугать, что теперь мне с доками бегать придётся, так как я работаю в интернете и деньги получаю на карту...
ЭТО НЕ ФЕЙК !!
Вот и сбылись мои предсказания нескольколетней давности - за каждую копейку будете отчитываться и платить налоги! Денег у государства нет - все в Пиндосии! А дальше будет ещё хуже....
Поэтому самый надёжный способ хранения денег - мешки: в подвале и под глазами!