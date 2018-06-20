Налоговая будет отслеживать деньги на картах жителей?

По социальным сетям распространяется информация о том, что в законодательстве грядут изменения и вскоре, вполне возможно, каждому придется доказывать, что деньги, поступающие на карту, не являются предметом налогообложения.

«С 1 июля налоговая получит полный контроль над счетами россиян», – так начинается текст рассылки, которая распространяется по мессенджерам среди жителей. В тексте заверяют: налоговая будет контролировать все поступления на банковские счета физлиц. Особенное внимание привлекут самозанятые граждане.

Автор рассылки ссылается на некие поправки к статье 86 Налогового кодекса РФ, которые как раз начнут действовать с начала июля этого года. Согласно нововведениям, абсолютно все банки будут обязаны предоставлять налоговой службе информацию по движению денег на банковских картах физлиц по требованию. Если поступления не удается идентифицировать, их расценят как прибыль, облагаемую налогом. Чтобы этого не произошло, человеку необходимо документально подтвердить, что это не прибыль, а ему, например, кто-то вернул долг. Если же физлицо не докажет этого, налоговая служба сможет взыскать штраф.

Также исходя из рассылки можно утверждать, что интерес налоговой могут привлечь и фрилансеры, которые работают удаленно и получают деньги от своих клиентов на карту, и люди, которые сдают в аренду квартиру, оплату получая тоже на счет. «Или даже просто кто-то продал на “Сландо”, сообщив покупателю номер банковской карты, детскую коляску, ставшую ненужной после того, как малыш, ездивший на ней, подрос. Всем им теперь начиная с 1 июля придется доказывать, что они не верблюды», – приводит еще один пример автор.

Якобы теперь налоговая может назначать проверку по счетам. Избежать налогообложения на полученные средства можно, лишь доказав, что они не являются объектом налогообложения.

В рассылке говорится и о том, как можно избежать проблем: при переводе надо четко обозначать назначение платежа.

Мы обратились в налоговую инспекцию для подтверждения или опровержения данной информации. Известно, что поправки к статье 86 принимались в последний раз в 2014 году, с 1 июля изменений в Налоговом кодексе не предвидится. Подробный комментарий в службе обещали дать позже.