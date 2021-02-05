Нам 25 лет! Как газета «РВС» повлияла на жизни людей…

5 февраля газете «РВС» исполнилось 25 лет. В этот день в 1996 году вышел первый номер, который являлся печатным приложением к радиопередаче «Вольное слово». Прошло много лет, но «РВС» до сих пор остается местом, куда люди обращаются в трудных ситуациях или, наоборот, поделиться радостью. Мы решили узнать у наших читателей, как им помогла наша газета. Люди поделились своими короткими историями, а некоторые просто решили оставить отзыв и даже поздравили в стихах.



