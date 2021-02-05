Нам 25 лет! Как газета «РВС» повлияла на жизни людей…
5 февраля газете «РВС» исполнилось 25 лет. В этот день в 1996 году вышел первый номер, который являлся печатным приложением к радиопередаче «Вольное слово». Прошло много лет, но «РВС» до сих пор остается местом, куда люди обращаются в трудных ситуациях или, наоборот, поделиться радостью. Мы решили узнать у наших читателей, как им помогла наша газета. Люди поделились своими короткими историями, а некоторые просто решили оставить отзыв и даже поздравили в стихах.
Когда еще не было инстаграма, да и Интернета, «РВС» ждали как чуда! Гороскоп, объявления, поздравления...
С помощью газеты я 2 раза находила работу.
Мне помогла найти хозяина кота и документы. Еще одного черного котенка удалось пристроить с помощью рубрики «В добрые руки».
Мое фото, где я был в купели на Крещение, напечатали в газете, мне было очень приятно.
У моего сыночка Сашеньки ДЦП, и «РВС» часто поддерживает нас во время сборов на реабилитации. Публикует о нас заметки, чтобы как можно больше людей откликнулось на наш призыв. Однажды мы участвовали в новогодней акции «РВС», к нам приезжали Дед Мороз со Снегурочкой. Они подарили подарки и прекрасные эмоции.
Именно в газете «РВС» мы нашли наш дом в объявлениях о продаже.
Очень помогла ваша газета. В объявлении нашла дом, в котором живу уже 3 года.
Мы много лет читаем газету «РВС». Раньше были игры: вопрос-ответ в газете, за угаданные ответы давали призы. У нас сохранились и кружки, и ручки, пакеты с логотипом «РВС». Обращались с проблемой: несколько лет практически не продвигалась очередь на реабилитацию, а после операции она была нужна. После обращения в редакцию, через время вопрос решился положительно, все-таки удалось попасть на долгожданную реабилитацию.
25 – солидный возраст,
Столько мыслей позади,
Новостей в стихах и прозе,
Сколько ждет нас впереди.
Всем районом вас читаем,
Просим помощи у вас
И всегда мы точно знаем,
Что вы трудитесь для нас!
Новости, волнений всплески,
Есть у вас на все ответ,
Мы желаем «РВС-ке»
Много продуктивных лет!
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