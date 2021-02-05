Нам 25 лет! Как газета «РВС» повлияла на жизни людей…

Нам 25 лет! Как газета «РВС» повлияла на жизни людей…

Нам 25 лет! Как газета «РВС» повлияла на жизни людей…

  128
12 часов назад Газета РВСГазета РВС 25 летДатаДинской районНовости Динского районаПраздник

5 февраля газете «РВС» исполнилось 25 лет. В этот день в 1996 году вышел первый номер, который являлся печатным приложением к радиопередаче «Вольное слово». Прошло много лет, но «РВС» до сих пор остается местом, куда люди обращаются в трудных ситуациях или, наоборот, поделиться радостью. Мы решили узнать у наших читателей, как им помогла наша газета. Люди поделились своими короткими историями, а некоторые просто решили оставить отзыв и даже поздравили в стихах.


Когда еще не было инстаграма, да и Интернета, «РВС» ждали как чуда! Гороскоп, объявления, поздравления...
Юлия Романова, поселок Агроном.
С помощью газеты я 2 раза находила работу.
Анастасия Копцева, станица Динская.
Мне помогла найти хозяина кота и документы. Еще одного черного котенка удалось пристроить с помощью рубрики «В добрые руки».
Марина Лихолид, станица Динская.
Мое фото, где я был в купели на Крещение, напечатали в газете, мне было очень приятно.
Дмитрий Билявский, станица Динская.
У моего сыночка Сашеньки ДЦП, и «РВС» часто поддерживает нас во время сборов на реабилитации. Публикует о нас заметки, чтобы как можно больше людей откликнулось на наш призыв. Однажды мы участвовали в новогодней акции «РВС», к нам приезжали Дед Мороз со Снегурочкой. Они подарили подарки и прекрасные эмоции.
Кристина Печенова, станица Динская.
Именно в газете «РВС» мы нашли наш дом в объявлениях о продаже.
Алсу, станица Динская.
Очень помогла ваша газета. В объявлении нашла дом, в котором живу уже 3 года.
Нелля, станица Динская.
Мы много лет читаем газету «РВС». Раньше были игры: вопрос-ответ в газете, за угаданные ответы давали призы. У нас сохранились и кружки, и ручки, пакеты с логотипом «РВС». Обращались с проблемой: несколько лет практически не продвигалась очередь на реабилитацию, а после операции она была нужна. После обращения в редакцию, через время вопрос решился положительно, все-таки удалось попасть на долгожданную реабилитацию.
Семья Корсаковых, станица Пластуновская.
25 – солидный возраст,
Столько мыслей позади,
Новостей в стихах и прозе,
Сколько ждет нас впереди.
Всем районом вас читаем,
Просим помощи у вас
И всегда мы точно знаем,
Что вы трудитесь для нас!
Новости, волнений всплески,
Есть у вас на все ответ,
Мы желаем «РВС-ке»
Много продуктивных лет!
Елена Марнавкина, станица Динская.

Комментарии