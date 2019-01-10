Нападение на семью сотрудника Росгвардии произошло в Динской
В Интернете появилась информация о том, что 30 декабря 2018 года в райцентре совершено нападение на заместителя начальника тыла Росгвардии и его жену.
Неизвестные в масках ворвались в дом в тот момент, когда хозяева были в бане. Трое нападавших связали мужа и жену скотчем, били и пытали электрошокером. Забрав 200 тысяч рублей и драгоценности на 500 тысяч рублей.
По данному факту журналисты «РВС» направили запрос в отдел МВД по Динскому району.
Комментарии
Интересно, у нас уже декабрь 2019 год ))))
Отняли у сироток карманные деньги...
если и ментов грабят, то на кого надеяться простому люду?
Тебе бы в больничку сходить, придурок.
украшений на 500 тысяч? что-то мало взяли, видать не все задекларировано