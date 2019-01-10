Нападение на семью сотрудника Росгвардии произошло в Динской

Нападение на семью сотрудника Росгвардии произошло в Динской

Нападение на семью сотрудника Росгвардии произошло в Динской

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13 дней назад ГрабителиДинскаяДинской районНападениеНапали на семьюНовости Динского районаПреступление в ДинскойПреступникиРосгвардия

В Интернете появилась информация о том, что 30 декабря 2018 года в райцентре совершено нападение на заместителя начальника тыла Росгвардии и его жену.

Неизвестные в масках ворвались в дом в тот момент, когда хозяева были в бане. Трое нападавших связали мужа и жену скотчем, били и пытали электрошокером. Забрав 200 тысяч рублей и драгоценности на 500 тысяч рублей.

По данному факту журналисты  «РВС» направили запрос в отдел МВД по Динскому району.

В Росгвардии прокомментировали нападение на их сотрудника в Динской

Комментарии

Любава
Любава 13 дней назад

Интересно, у нас уже декабрь 2019 год ))))

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1
Баян Ширянов
Баян Ширянов 13 дней назад

Отняли у сироток карманные деньги...

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5
сеня
сеня 13 дней назад

если и ментов грабят, то на кого надеяться простому люду?

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5
Баян Ширянов
Баян Ширянов Аккордеону с порваными мехами 13 дней назад

Тебе бы в больничку сходить, придурок.

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-1
рафаэлло
рафаэлло 12 дней назад

украшений на 500 тысяч? что-то мало взяли, видать не все задекларировано

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2