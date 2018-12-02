Нарколог, инспектор ОПДН и специалист центра занятости посетили школу №26

28 ноября в школе №26 поселка Украинский состоялся передвижной консультативно-методический пункт профилактики потребления психоактивных веществ «За здоровый образ жизни». На профилактическое мероприятие привлечены нарколог А.А. Моргачева, специалист центра занятости Р.Н. Хирная, инспектор ОПДН Е.В. Давиденко.

Открытым оказался диалог подрастающего поколения с врачом наркологом Александрой Анатольевной о вредных привычках и их пагубном влиянии на растущий организм, ребята активно высказывали свои аргументы против алкоголизма, наркомании, табакокурения. В завершении мероприятия по уже сложившейся традиции состоялась викторина #ЗнатокиКубани, победители которой награждены ценными призами от КУ МО Динской район «Молодежный центр».

Организаторы: отдел по делам молодежи, Молодежный центр.



