Нашествие лягушат наблюдают жители Динского района (видео)

После дождей в Динском районе наблюдается массовое появление на улицах лягушат. Жители улицу Колхозной станицы Пластуновской 3 июня увидели на улице сотни прыгающих малышей.

- Их так много! Они буквально повсюду: на дороге, в траве, во дворе. Мы живем рядом с речкой, лягушата спешат к воде. Но никогда еще их не было так много. Живем здесь 12 лет, а такую аномалию наблюдаем впервые».

Как сообщают жители, 4 июня лягушат стало еще больше.

С чем связано это явление пока неизвестно. Но есть предположение, что в результате благоприятной зимовки выжило гораздо больше потомства лягушек, чем обычно. Также на это могло повлиять сокращение количества естественных хищников в водоемах, питающихся икрой и головастиками.

Обсуждение этой темы в соцсетях «РВС» вызвало вопрос, как избавиться от лягушат на своем участке. Опытные жители ответили: «Они сами исчезнут. Через неделю их уже не будет».

Напомним, недавно динчане удивлялись еще одному нашествию – бабочек. Насекомые массово летают вдоль дорог, трассы М 4 «Дон» и особенно – вокруг кустов цветущей сирени. Сирень отцвела, но бабочек по-прежнему много.

Какое нашествие будем наблюдать следующим? Гусениц? Саранчи?