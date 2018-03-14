Насильника из Васюринской посадили в тюрьму на 4,5 года

Все произошло в ночь с 24 на 25 июня 2017 года. Поздним вечером, около 23.00, 52-летняя женщина возвращалась с работы, на улице с ней познакомился 33-летний мужчина. Они разговорились, сели на ближайшую лавочку. После распития алкогольных напитков у новоиспеченного кавалера появилось желание не только пообщаться с женщиной, но и вступить с ней в половую связь. Дама не поддержала эту идею и начала оказывать сопротивление. Но мужчину было не остановить, он нанес новой знакомой удары по лицу и начал угрожать, после чего осуществил задуманное. На этом издевательства над своей спутницей злоумышленник не прекратил. Через непродолжительное время он вновь ударил женщину и воспользовался ее беспомощностью.

Потерпевшая получила множественные травмы, которые квалифицируются как причинение легкого вреда здоровья. Мужчина был задержан. 13 марта 2018 года над ним состоялся суд.

«Обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 131 Уголовного кодекса Российской Федерации "Изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия и с угрозой его применения к потерпевшей". Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев», – прокомментировал старший помощник прокурора Динского района юрист первого класса Андрей Конищев.