Насколько Динской район готов к отопительному сезону?

«РВС» уже рассказывала о подготовке к отопительному сезону в Динском сельском поселении. Сейчас мы узнали в остальных поселениях района, насколько они готовы к холодам. В среднем, готовность составляет 90 %. Какие работы были выполнены нам рассказали главы администраций и руководители предприятий.

Глава Васюринского сельского поселения Дмитрий Позов пояснил журналисту, что к отопительному сезону готовы на 90%. К его началу подготовка будет окончена.

«Проводился локальный ремонт, произведена промывка, опрессовка систем в домах и образовательных учреждений. Ремонт котельных полностью завершен», - рассказал глава поселения.

В Старомышастовской подготовка также на уровне 90%. Провели все ту же промывку систем и опрессовку объектов теплоснабжения. Глава поселения Сергей Долженко рассказал, что сейчас рассматривается вопрос о переходе поликлиники на отопление с помощью электрокотлов. Это позволит сократить расходы и закрыть нерентабельную котельную.

Мичуринское сельское поселение готово на 85%. На улице Почтовой заканчивается замена участка теплотрассы. Подходят к концу последние опрессовки. Глава поселения Вячеслав Иванов говорит, что все работы завершат до 1 октября. В 2019 году в поселке Агроном заменили 400 метров теплотрассы.

Подготовка к отопительному сезону в Новотитаровском сельском поселении завершена на 95%. Как рассказал журналисту глава поселения Сергей Кошман, все работы проводятся по графику. Сейчас заканчивается текущий мелкий ремонт и проходит процесс опрессовки зданий.

В Пластуновском сельском поселении уже практически все готово к началу отопительного сезона. Как рассказал глава поселения Сергей Олейник, на котельной №14 была выполнена замена секции котла (предтопка). Кроме того, велся текущий ремонт, проведена ревизия всех котельных, возле 5 школы заменено более 20 метров теплотрассы.

Южно-Кубанское сельское поселение к отопительному сезону готово на 100%. Директор МУП «Юг» Александр Уманов объяснил, что в межсезонье провели ряд регламентных работ для пуска котельных, а также отремонтировали 200 метров теплотрассы.

В Нововеличковском сельском поселении уже готовы к отопительному сезону. Как рассказала глава поселения Галина Кова, в этом году велся текущий мелкий ремонт. Все работы уже закончены.