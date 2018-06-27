Насколько повысятся тарифы на коммуналку?

Насколько повысятся тарифы на коммуналку?
Насколько подорожают тарифы на коммуналку? фото: novosti.kg

Насколько повысятся тарифы на коммуналку?

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1 час назад 1 июляГазета РВСДинской районКоммуналкаНовости Динского районаПовышение коммуналкиТарифыТарифы на коммунальные услуги

Насколько повысятся тарифы на коммуналку?

Традиционно, с 1 июля повышаются тарифы. К чему готовиться жителям Динского района и запасаться ли валерьянкой?

В 2018 году региональная энергетическая комиссия – департамент цен и тарифов Краснодарского края провела тарифное регулирование на коммунальные ресурсы (услуги).

Совершено это было с учетом показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2018-2019 годов.

Также учитывались принятые ФАС России решения об установлении предельных минимальных и максимальных уровней тарифов:

  • на электроэнергию для населения субъектов Российской Федерации;

  • розничных цен на газ для населения;

  • утвержденных на федеральном и краевом уровнях ограничений повышения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.

В первом полугодии 2018 года стоимость коммунальных услуг для населения в Краснодарском крае, включая Динской район, не повышалась.

С 1 июля 2018 года на Кубани тарифы (цены) возрастут:

  • на электроэнергию для населения – от 3,83% до 3,86% (одноставочные тарифы), от 3,74% до 3,86% (тарифы, дифференцированные по зонам суток);

  • на газ для населения (в среднем по краю) – на 3,17% (сетевой) и 1,35% (сжиженный);

  • на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами по Краснодарской зоне деятельности – на 4,0%;

  • стоимость услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения также подвергнется изменению.

С 1 июля 2018 года повышение платежей населения за коммунальные услуги по отношению к декабрю 2017 года в среднем по Краснодарскому краю ограничено Правительством Российской Федерации в рамках 4%. По отдельным муниципальным образованиям допускается отклонение еще на 2,5%. Повышение совокупного платежа потребителя за коммунальные услуги выше 6,5% не произойдет.

Сколько же придется платить жителям Динского района за коммуналку?

Самая дешевая вода будет стоить 24,85 руб./м3 (ООО «Водоканал»), самая дорогая — 34,95 руб./м3 (МООО «Пластуновское ЖКХ»). В среднем, ее цена повысится на 3,55%.

Дешевле всего за отопление — 1720,96 руб./Гкал будут платить люди, чьи дома обслуживает АО «Краснодартеплосеть». А вот абонентам МУП ЖКХ Нововеличковское, придется оплачивать уже 3845,00 руб./Гкал. В среднем, стоимость возрастет на 4, 38%.

Стоимость электроэнергии повысится с 3,11 до 3,23 руб./кВт.ч — на 3, 86%.

За бытовой газ придется заплатить уже не 6,03, а 6,22 рубля за м3.

ТКО также станет дороже — теперь стоимость поднимется со 111 рублей в месяц за 1 человека до 115, 45 руб. - для жителей частного сектора. Люди проживающие в квартирах вынуждены будут платить 96,83 руб. в месяц.


Сведения об установленных тарифах для основных поставщиков коммунальных услуг в МО Динской район

Коммунальные услуги

Ед. измер.

Тарифы (с НДС) для населения

Прирост, %

с 01.01.2018 по 30.06.2018

с 01.07.2018 по 31.12.2018

Вода питьевая

ООО «Водоканал»*

руб./м3

23,90

24,85

+3,97

МООО «Мичуринское ЖКХ»*

руб./м3

28,64

29,53

+3,11

МУП «Родник»*

руб./м3

24,26

25,23

+4,00

МООО «Пластуновское ЖКХ»*

руб./м3

33,70

34,95

+3,71

ООО «КОММУНАЛЬНИК»*

руб./м3

27,00

27,81

+3,00

МУП «Родное подворье»*

руб./м3

31,03

32,22

+3,83

МУП ЖКХ Нововеличковское*

руб./м3

32,62

33,59

+2,97

МУП «Юг»*

руб./м3

26,89

27,93

+3,87

Водоотведение

ООО «Водоотведение»*

руб./м3

45,50

45,99

+1,08

МООО «Мичуринское ЖКХ»*

руб./м3

46,72

53,47

+14,45

МУП «Родник»*

руб./м3

41,17

42,81

+3,98

ООО ПКФ «Оптимус»*

руб./м3

35,37

35,37

0

МУП «Юг»*

руб./м3

38,28

38,86

+1,52

ООО «Альтернатива»*

руб./м3

45,97

47,79

+3,96

Отопление

МУП «Динком «ТЕПЛО»

руб./Гкал

3102,70

3225,38

+3,95

МООО «Мичуринское ЖКХ»*

руб./Гкал

3135,92

3261,21

+4,00

МУП «Родное подворье»*

руб./Гкал

3583,54

3818,0

+6,54

МУП «Юг»*

руб./Гкал

2666,75

2773,03

+3,99

МУП ЖКХ Нововеличковское*

руб./Гкал

3605,19

3845,00

+6,65

МУП «Коммунальник»*

руб./Гкал

3538,93

3593,90

+1,55

АО «Краснодартеплосеть»

руб./Гкал

1654,83

1720,96

+4,00

Горячее водоснабжение (двухкомпонентный тариф)

МУП «Динком «ТЕПЛО»

Компонент: тепловая энергия

Компонент: холодная вода


руб./Гкал

руб./м3


3102,70

28,20


3225,38

29,32


+3,95

+3,97

АО «Краснодартеплосеть»

Компонент: тепловая энергия

Компонент: холодная вода


руб./Гкал

руб./м3


1654,83

28,63


1720,96

29,77

+4,00

+3,98

Электроэнергия (одноставочный тариф)

Сельское население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненных к ним

руб./кВт.ч

3,11

3,23

+3,86

Газоснабжение

Газ сетевой - ООО "Газпром межрегионгаз Краснодар"

руб./м3

6,03

6,22

+3,15

Газ сжиженный -

ИП А.И. Баштинский

(в баллонах без доставки)

руб./кг

32,10

32,50

+1,25

Тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами

АО «Мусороуборочная компания»

руб./м3

429,72

446,90

+4,00


Примечание: *организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

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