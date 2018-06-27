Насколько повысятся тарифы на коммуналку?
Насколько повысятся тарифы на коммуналку?
Традиционно, с 1 июля повышаются тарифы. К чему готовиться жителям Динского района и запасаться ли валерьянкой?
В 2018 году региональная энергетическая комиссия – департамент цен и тарифов Краснодарского края провела тарифное регулирование на коммунальные ресурсы (услуги).
Совершено это было с учетом показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2018-2019 годов.
Также учитывались принятые ФАС России решения об установлении предельных минимальных и максимальных уровней тарифов:
-
на электроэнергию для населения субъектов Российской Федерации;
-
розничных цен на газ для населения;
-
утвержденных на федеральном и краевом уровнях ограничений повышения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.
В первом полугодии 2018 года стоимость коммунальных услуг для населения в Краснодарском крае, включая Динской район, не повышалась.
С 1 июля 2018 года на Кубани тарифы (цены) возрастут:
-
на электроэнергию для населения – от 3,83% до 3,86% (одноставочные тарифы), от 3,74% до 3,86% (тарифы, дифференцированные по зонам суток);
-
на газ для населения (в среднем по краю) – на 3,17% (сетевой) и 1,35% (сжиженный);
-
на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами по Краснодарской зоне деятельности – на 4,0%;
-
стоимость услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения также подвергнется изменению.
С 1 июля 2018 года повышение платежей населения за коммунальные услуги по отношению к декабрю 2017 года в среднем по Краснодарскому краю ограничено Правительством Российской Федерации в рамках 4%. По отдельным муниципальным образованиям допускается отклонение еще на 2,5%. Повышение совокупного платежа потребителя за коммунальные услуги выше 6,5% не произойдет.
Сколько же придется платить жителям Динского района за коммуналку?
Самая дешевая вода будет стоить 24,85 руб./м3 (ООО «Водоканал»), самая дорогая — 34,95 руб./м3 (МООО «Пластуновское ЖКХ»). В среднем, ее цена повысится на 3,55%.
Дешевле всего за отопление — 1720,96 руб./Гкал будут платить люди, чьи дома обслуживает АО «Краснодартеплосеть». А вот абонентам МУП ЖКХ Нововеличковское, придется оплачивать уже 3845,00 руб./Гкал. В среднем, стоимость возрастет на 4, 38%.
Стоимость электроэнергии повысится с 3,11 до 3,23 руб./кВт.ч — на 3, 86%.
За бытовой газ придется заплатить уже не 6,03, а 6,22 рубля за м3.
ТКО также станет дороже — теперь стоимость поднимется со 111 рублей в месяц за 1 человека до 115, 45 руб. - для жителей частного сектора. Люди проживающие в квартирах вынуждены будут платить 96,83 руб. в месяц.
Сведения об установленных тарифах для основных поставщиков коммунальных услуг в МО Динской район
|
Коммунальные услуги
|
Ед. измер.
|
Тарифы (с НДС) для населения
|
Прирост, %
|
с 01.01.2018 по 30.06.2018
|
с 01.07.2018 по 31.12.2018
|
Вода питьевая
|
ООО «Водоканал»*
|
руб./м3
|
23,90
|
24,85
|
+3,97
|
МООО «Мичуринское ЖКХ»*
|
руб./м3
|
28,64
|
29,53
|
+3,11
|
МУП «Родник»*
|
руб./м3
|
24,26
|
25,23
|
+4,00
|
МООО «Пластуновское ЖКХ»*
|
руб./м3
|
33,70
|
34,95
|
+3,71
|
ООО «КОММУНАЛЬНИК»*
|
руб./м3
|
27,00
|
27,81
|
+3,00
|
МУП «Родное подворье»*
|
руб./м3
|
31,03
|
32,22
|
+3,83
|
МУП ЖКХ Нововеличковское*
|
руб./м3
|
32,62
|
33,59
|
+2,97
|
МУП «Юг»*
|
руб./м3
|
26,89
|
27,93
|
+3,87
|
Водоотведение
|
ООО «Водоотведение»*
|
руб./м3
|
45,50
|
45,99
|
+1,08
|
МООО «Мичуринское ЖКХ»*
|
руб./м3
|
46,72
|
53,47
|
+14,45
|
МУП «Родник»*
|
руб./м3
|
41,17
|
42,81
|
+3,98
|
ООО ПКФ «Оптимус»*
|
руб./м3
|
35,37
|
35,37
|
0
|
МУП «Юг»*
|
руб./м3
|
38,28
|
38,86
|
+1,52
|
ООО «Альтернатива»*
|
руб./м3
|
45,97
|
47,79
|
+3,96
|
Отопление
|
МУП «Динком «ТЕПЛО»
|
руб./Гкал
|
3102,70
|
3225,38
|
+3,95
|
МООО «Мичуринское ЖКХ»*
|
руб./Гкал
|
3135,92
|
3261,21
|
+4,00
|
МУП «Родное подворье»*
|
руб./Гкал
|
3583,54
|
3818,0
|
+6,54
|
МУП «Юг»*
|
руб./Гкал
|
2666,75
|
2773,03
|
+3,99
|
МУП ЖКХ Нововеличковское*
|
руб./Гкал
|
3605,19
|
3845,00
|
+6,65
|
МУП «Коммунальник»*
|
руб./Гкал
|
3538,93
|
3593,90
|
+1,55
|
АО «Краснодартеплосеть»
|
руб./Гкал
|
1654,83
|
1720,96
|
+4,00
|
Горячее водоснабжение (двухкомпонентный тариф)
|
МУП «Динком «ТЕПЛО»
Компонент: тепловая энергия
Компонент: холодная вода
|
руб./Гкал
руб./м3
|
3102,70
28,20
|
3225,38
29,32
|
+3,95
+3,97
|
АО «Краснодартеплосеть»
Компонент: тепловая энергия
Компонент: холодная вода
|
руб./Гкал
руб./м3
|
1654,83
28,63
|
1720,96
29,77
|
+4,00
+3,98
|
Электроэнергия (одноставочный тариф)
|
Сельское население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненных к ним
|
руб./кВт.ч
|
3,11
|
3,23
|
+3,86
|
Газоснабжение
|
Газ сетевой - ООО "Газпром межрегионгаз Краснодар"
|
руб./м3
|
6,03
|
6,22
|
+3,15
|
Газ сжиженный -
ИП А.И. Баштинский
(в баллонах без доставки)
|
руб./кг
|
32,10
|
32,50
|
+1,25
|
Тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами
|
АО «Мусороуборочная компания»
|
руб./м3
|
429,72
|
446,90
|
+4,00
Примечание: *организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
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