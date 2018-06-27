Насколько повысятся тарифы на коммуналку?

Традиционно, с 1 июля повышаются тарифы. К чему готовиться жителям Динского района и запасаться ли валерьянкой?

В 2018 году региональная энергетическая комиссия – департамент цен и тарифов Краснодарского края провела тарифное регулирование на коммунальные ресурсы (услуги).

Совершено это было с учетом показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2018-2019 годов.

Также учитывались принятые ФАС России решения об установлении предельных минимальных и максимальных уровней тарифов:

на электроэнергию для населения субъектов Российской Федерации;

розничных цен на газ для населения;

утвержденных на федеральном и краевом уровнях ограничений повышения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.

В первом полугодии 2018 года стоимость коммунальных услуг для населения в Краснодарском крае, включая Динской район, не повышалась.

С 1 июля 2018 года на Кубани тарифы (цены) возрастут:

на электроэнергию для населения – от 3,83% до 3,86% (одноставочные тарифы), от 3,74% до 3,86% (тарифы, дифференцированные по зонам суток);

на газ для населения (в среднем по краю) – на 3,17% (сетевой) и 1,35% (сжиженный);

на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами по Краснодарской зоне деятельности – на 4,0%;

стоимость услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения также подвергнется изменению.

С 1 июля 2018 года повышение платежей населения за коммунальные услуги по отношению к декабрю 2017 года в среднем по Краснодарскому краю ограничено Правительством Российской Федерации в рамках 4%. По отдельным муниципальным образованиям допускается отклонение еще на 2,5%. Повышение совокупного платежа потребителя за коммунальные услуги выше 6,5% не произойдет.

Сколько же придется платить жителям Динского района за коммуналку?

Самая дешевая вода будет стоить 24,85 руб./м3 (ООО «Водоканал»), самая дорогая — 34,95 руб./м3 (МООО «Пластуновское ЖКХ»). В среднем, ее цена повысится на 3,55%.

Дешевле всего за отопление — 1720,96 руб./Гкал будут платить люди, чьи дома обслуживает АО «Краснодартеплосеть». А вот абонентам МУП ЖКХ Нововеличковское, придется оплачивать уже 3845,00 руб./Гкал. В среднем, стоимость возрастет на 4, 38%.

Стоимость электроэнергии повысится с 3,11 до 3,23 руб./кВт.ч — на 3, 86%.

За бытовой газ придется заплатить уже не 6,03, а 6,22 рубля за м3.

ТКО также станет дороже — теперь стоимость поднимется со 111 рублей в месяц за 1 человека до 115, 45 руб. - для жителей частного сектора. Люди проживающие в квартирах вынуждены будут платить 96,83 руб. в месяц.





Сведения об установленных тарифах для основных поставщиков коммунальных услуг в МО Динской район

Коммунальные услуги Ед. измер. Тарифы (с НДС) для населения Прирост, % с 01.01.2018 по 30.06.2018 с 01.07.2018 по 31.12.2018 Вода питьевая ООО «Водоканал»* руб./м3 23,90 24,85 +3,97 МООО «Мичуринское ЖКХ»* руб./м3 28,64 29,53 +3,11 МУП «Родник»* руб./м3 24,26 25,23 +4,00 МООО «Пластуновское ЖКХ»* руб./м3 33,70 34,95 +3,71 ООО «КОММУНАЛЬНИК»* руб./м3 27,00 27,81 +3,00 МУП «Родное подворье»* руб./м3 31,03 32,22 +3,83 МУП ЖКХ Нововеличковское* руб./м3 32,62 33,59 +2,97 МУП «Юг»* руб./м3 26,89 27,93 +3,87 Водоотведение ООО «Водоотведение»* руб./м3 45,50 45,99 +1,08 МООО «Мичуринское ЖКХ»* руб./м3 46,72 53,47 +14,45 МУП «Родник»* руб./м3 41,17 42,81 +3,98 ООО ПКФ «Оптимус»* руб./м3 35,37 35,37 0 МУП «Юг»* руб./м3 38,28 38,86 +1,52 ООО «Альтернатива»* руб./м3 45,97 47,79 +3,96 Отопление МУП «Динком «ТЕПЛО» руб./Гкал 3102,70 3225,38 +3,95 МООО «Мичуринское ЖКХ»* руб./Гкал 3135,92 3261,21 +4,00 МУП «Родное подворье»* руб./Гкал 3583,54 3818,0 +6,54 МУП «Юг»* руб./Гкал 2666,75 2773,03 +3,99 МУП ЖКХ Нововеличковское* руб./Гкал 3605,19 3845,00 +6,65 МУП «Коммунальник»* руб./Гкал 3538,93 3593,90 +1,55 АО «Краснодартеплосеть» руб./Гкал 1654,83 1720,96 +4,00 Горячее водоснабжение (двухкомпонентный тариф) МУП «Динком «ТЕПЛО» Компонент: тепловая энергия Компонент: холодная вода

руб./Гкал руб./м3

3102,70 28,20

3225,38 29,32

+3,95 +3,97 АО «Краснодартеплосеть» Компонент: тепловая энергия Компонент: холодная вода

руб./Гкал руб./м3

1654,83 28,63

1720,96 29,77 +4,00 +3,98 Электроэнергия (одноставочный тариф) Сельское население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненных к ним руб./кВт.ч 3,11 3,23 +3,86 Газоснабжение Газ сетевой - ООО "Газпром межрегионгаз Краснодар" руб./м3 6,03 6,22 +3,15 Газ сжиженный - ИП А.И. Баштинский (в баллонах без доставки) руб./кг 32,10 32,50 +1,25 Тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами АО «Мусороуборочная компания» руб./м3 429,72 446,90 +4,00





Примечание: *организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.