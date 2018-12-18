Настенька ждет от Деда Мороза развивающую игрушку

Настенька ждет от Деда Мороза развивающую игрушку
На фото Настя со своей тетей Алисой.

Настенька ждет от Деда Мороза развивающую игрушку

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15 часов назад АгрономАкция Дед Мороз детямБлаготворительностьДинской районПодарокПодарок для НастиПодарок от деда морозаПомощь детям

Полуторагодовалая Настя Куликова не такая, как все. С рождения девочка не слышит, имеет проблемы со зрением, у нее паралич лицевого нерва. С пеленок обследования стали неотъемлемой частью ее жизни. Сейчас Настеньку готовят к поездке в Москву, где ей проведут операцию, после которой она сможет слышать. Зрение и лицевой нерв тоже нужно лечить. Девочка до сих пор не ходит.

Весной в семье случилось несчастье и Настя осталась без родителей. Сейчас ее воспитанием занимается бабушка.

Девочка проявляет интерес к кнопкам. Любит играть с клавиатурой от компьютера, телефоном, пианино. Еще ей очень нравятся яркие книжки. Как и многие дети, Настя все пытается попробовать на вкус.

В подарок от Деда Мороза девочка ждет развивающую игрушку.

Если вы хотите сделать подарок к Новому году для Насти, свяжитесь с редакцией «РВС» по телефону 8-989-83-80-605.

В конце декабря «РВС» с Дедом Морозом и Снегурочкой отправятся в гости к девочке и поздравят ее с Новым годом.

Комментарии

Семён Горбунков
Семён Горбунков 4 часа назад

Читаю уже НЕ ПЕРВУЮ информацию в РВС, что у маленьких детей-инвалидов нет родителей. Куда они (родители - не старые ведь!) деваются? Нарики что ли?

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