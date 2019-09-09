Все началось довольно банально — сотрудники ДПС остановили для проверки «Мерседес Бенц». Водитель вышел из машины, сказав при этом, что документы в салоне (как оказалось, авто оформлено на товарища, который сидел рядом). Как только 36-летний Дмитрий М. вернулся за руль, то сразу же надавил педаль газа в пол и попытался скрыться от сотрудников ГИБДД. И тут-то началась погоня.

Одной машине не удавалось догнать иномарку — запросили еще одну в подкрепление. В погоне водитель неоднократно нарушил ПДД, пытаясь скрыться. Он выезжал на встречную полосу, маневрировал, не давая себя обогнать. К счастью, обошлось без аварии.

В конце концов его остановили в двух километрах от станицы Нововеличковской.

Тогда водитель перебрался на заднее сидение и закрыл все двери.

Стражи порядка попытались уговорить его открыть авто, но он не послушал. Когда уже пригрозили взломать дверь, только тогда наступила реакция.

Когда мужчину доставали из машины, инспекторы поняли по внешним признакам, что он пьян. Он активно сопротивлялся при задержании. Поэтому на него надели наручники.





Во время составления протокола задержанный пожаловался, что у него болит кисть и попросил ослабить наручники.

Как пишет «Комсомольская правда», в это время к месту задержания на «Фольксваген Туарег» подъехала 34-летняя супруга водителя.

В этот момент мужчина попросил подойти к ее машине, чтобы попить воды. Как только он оказался рядом, сразу запрыгнул на водительское сиденье (которое оказалось пустым) и снова сбежал.

И тут началась вторая погоня.

«КП» пишет, что оковы вообще сняли с задержанного, поэтому он смог сбежать от патрульных на машине жены.

Во второй раз сотрудники ГИБДД не смогли задержать беглеца. Он не реагировал на требования остановиться.

Так мужчина промчался по Нововеличковской и с разгону заехал к себе во двор, ворота которого были открыты.

Затем мужчина закрылся в доме и не пустил правоохранителей даже на порог. С его супругой начали проводить беседу, но она ни к чему не привела. Как сообщает «КП», она является депутатом одной из крупных партий.

«Инспекторы ДПС не могут входить на частную территорию. Поэтому патрульные на месте составили административные протоколы: по части 2 статьи 12.25 КоАП «Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства», статье 12.3 «Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения», статье 19.3 «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции…» и несколько протоколов по части 4 статьи 12.15 «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона», - сообщила «КП»старший инспектор отдела пропаганды УГИБДД края Ирина Заватская.

Материалы переданы в местный суд.

«РВС» ожидает комментарий от ГИБДД Динского района.



