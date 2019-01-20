Настоящая весна в январе: погода на неделю в Динском районе

На следующей неделе температура днем будет подниматься до 13 градусов тепла. Ночью минимальный показатель — 0.

С понедельника по среду ожидаются кратковременные дожди. А вот с четверга по воскресенье жителей Динского района будет радовать солнце, но оно будет периодически скрываться за тучами.

С понедельника по среду ожидается ветренная погода — порывы будут достигать 10-11 метров в секунду.

В четверг и пятницу синоптики прогнозируют умеренную геомагнитную бурю — метеозависимым людям следует обратить на это внимание, так как возможно ухудшение самочувствия.

В целом же погода ожидается довольно теплой для зимы. В связи со столь высокой температурой на многих деревьях уже набухли почти, готовые в любой момент пустить листья.