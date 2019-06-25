Натуральное молоко отделят от содержащего растительные жиры

С 1 июля 2019 года магазины, которые торгуют продуктами в розницу, обязаны будут размещать натуральную молочную продукцию отдельно от той, которая содержит растительные жиры.

Как сообщает пресс-служба департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края, в соответствии с указанием Минпромторга полки с натуральными продуктами должны сопровождаться надписью «Продукты без заменителя молочного жира».

«В целях визуального отделения молочных, молочных составных и молокосодержащих продуктов рекомендуется использовать полочные разделители, позволяющие визуально отделить молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты от иных пищевых продуктов», – уточняет пресс-служба.

Молочная продукция разделяется по следующим видам: «Молочный продукт», «Молочный составной продукт», «Молокосодержащий продукт».

В магазинах они должны быть расположены так, чтобы исключалось смешивание видов. По задумке инициаторов изменений в схеме выкладки товаров, новое разделение натуральных и с искусственными компонентами молочных продуктов позволит упростить выбор продукции для покупателей.