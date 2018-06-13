Навстречу 100-летию ВЛКСМ

29 октября 2018 года ВЛКСМ исполняется 100 лет. Районный комитет КПРФ Динского района будет отмечать эту дату — многие поколения советской молодежи прошли через комсомол.

Коммунисты-активисты района просят ветеранов партии и комсомола предоставить материалы тех лет, а именно: фотографии, вырезки из газет, имеющиеся награды для оформления стендов, буклетов. Все это будет выставлено на обозрение в помещении, где будет проходить торжественное мероприятие.

О дате, месте и времени проведения будет сообщено дополнительно.

Материалы приносить в районный комитет КПРФ: ст. Динская, 76 А.

Телефон для справок: 8 (86162) 6-24-68; 8 (952) 865-61-53.