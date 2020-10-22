Найден Сергей Безруков из Новотитаровской

Ранее мы писали, что полиция ищет 43-летнего Сергея Безрукова, прописанного в Новотитаровской.

По факту мужчина проживал в поселке Водники города Краснодара.

27 сентября он ушел из арендуемой квартиры, чтобы найти новое жилье.

До вчерашнего дня, 21 октября, не выходил на связь.

Как сообщили в ОМВД по Динскому району, найден Сергей в Новотитаровской.

Некоторое время находился в помещении для бездомных, а позже вернулся домой в станице.

О его возвращении в полицию сообщила мать.