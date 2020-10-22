Найден Сергей Безруков из Новотитаровской
Ранее мы писали, что полиция ищет 43-летнего Сергея Безрукова, прописанного в Новотитаровской.
По факту мужчина проживал в поселке Водники города Краснодара.
27 сентября он ушел из арендуемой квартиры, чтобы найти новое жилье.
До вчерашнего дня, 21 октября, не выходил на связь.
Как сообщили в ОМВД по Динскому району, найден Сергей в Новотитаровской.
Некоторое время находился в помещении для бездомных, а позже вернулся домой в станице.
О его возвращении в полицию сообщила мать.
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