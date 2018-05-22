Найденного возле администрации в Динской орла не удалось спасти

Птица, найденная сотрудниками Динской районной администрации, скончалась 20 мая.

После поездки к специалистам орел оживился, пошел на поправку и даже начал проявлять агрессию - царапаться. Но пищу все же принимать отказывался.

Напомним, 17 мая птицу нашли около здания администрации в окружении ворон. Они клевали безжизненного орла, который не мог оказывать сопротивления. Люди посадили его на дерево, предложили ему кусочек мяса и даже отвезли к врачам, но в результате все попытки его спасти оказались тщетными.