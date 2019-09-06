Найдены школьник и его друг из Новотитаровской

5 сентября в редакцию «РВС» поступила информация о том, что школьник 35 школы Новотитаровской ушёл из дома со своим другом-соседом и не вернулся. Это случилось 2 сентября. 9-лений Геннадий Милютин после линейки в честь первого звонка пришел домой, оставил школьные вещи и со своим 18-летним приятелем Александром Мухиным ушел в неизвестном направлении. По одной из версий, на рыбалку.

С 3 по 5 сентября учителя не застали его на уроках. Все эти дни руководство школы пыталось дозвониться до родителей. Когда удалось, отец сообщил о том, что ребенок пропал и его разыскивают.

5 сентября ребят нашла полиция из отдела МВД по Динском району. По словам пресс-службы отдела, они находились в Новотитаровской у речки с удочками, около базы «Кураж». Как рассказала заместитель директора школы №35 Юлия Рыбалкина, в тот день они действительно ушли ловить рыбу. Мальчикам ничего не угрожало. На их теле ни единой царапины обнаружено не было.