Назначен новый прокурор Динского района

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации прокурором Динского района назначен старший советник юстиции Кириченко Сергей Константинович.

В 1998 году окончил юридический факультет Кубанского государственного аграрного университета по специальности "юриспруденция". В органах прокуратуры работает с июля 2000 года в должностях: следователя, прокурора, заместителя и первого заместителя Туапсинского межрайонного прокурора, с 14 сентября 2009 года в должности прокурора Усть-Лабинского района.

Ранее прокурором Динского района был Роман Сокол.