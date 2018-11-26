Не педофил, а хулиган: конец нашумевшей истории

Редакция «РВС» получила официальный ответ ОМВД по Динскому району на резонансный инцидент с задержанием мужчины, напавшего на девочку. Напомним, 21 ноября очевидцы стали свидетелями того, как утром мужчина тащил девочку по дорожке в районе школы № 2. На помощь девочке пришли очевидцы.





Из ответа следует, что мужчина, напавший на ребенка, признан виновным по статье мелкое хулиганство и отделался наказанием в виде штрафа.





Вот официальный ответ полиции:





«К наряду ДПС Отдела МВД России по Динскому району, находящемуся на маршруте патрулирования, обратился местный житель с заявлением о том, что его 12-летняя дочь сообщила ему по телефону, что возле остановки общественного транспорта к ней подошел неадекватный неизвестный мужчина и напугал ее своим поведением.





Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место, где обнаружили автомобиль и двух мужчин, которые удерживали третьего. В ходе разбирательства стало известно, что увидев инцидент, схожий с бытовым конфликтом, а позже услышав крик девочки двое местных жителей, находясь в автомобиле возле остановки, пришли ей на помощь и удерживали злоумышленника до прибытия полицейских.





В ходе проверки по данному факту было установлено, что 28–летний житель Саратовской области до инцидента принимал алкогольные напитки, в связи с чем вел себя неадекватно. Участники произошедшего и заявитель опрошены. Собранный административный материал по ч.2 статьи 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство) был направлен в суд, который признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде административного штрафа.





Пресс-служба ОМВД России по Динскому району».



