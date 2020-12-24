Не стало Алины Смирновой – директора МУП «Родное подворье»





На 52-м году скончалась Алина Смирнова. Большинство жителей Старомышастовской знали ее как директора Муниципального унитарного предприятия «Родное подворье».

Администрация Старомышастовского сельского поселения приносит близким слова соболезнования в связи с потерей.

«Утрата эта тяжела, безвременна и невосполнима, мы запомним ее жизнерадостность, высокие душевные и человеческие качества. Светлая память о ней сохранится в наших сердцах навсегда. Пусть земля ей будет пухом!» – выражают горечь потери в ведомстве.