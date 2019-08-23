Не все детсады и школы района прошли противопожарную проверку





В Краснодарском крае 137 общеобразовательных учреждений не прошли плановую противопожарную проверку. Среди них школы и детские сады Белореченского, Темрюкского, Выселковского, Ленинградского, Северского, Усть-Лабинского и Ейского районов. Замечания также сделаны и некоторым организациям Динского района.

Редакция «РВС» обратилась в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы района. Выяснилось, что в данный момент ведется активная работа по устранению неполадок, просто некоторые школы и детсады не успели сделать это до 19 августа — в срок, который обозначил губернатор.

Как сообщил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Роман Левтер, изо дня в день количество организаций, где возникли проблемы, сокращается.

Самая распространенная причина, из-за чего не пройдена проверка — неполадки с автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения людей в случае пожара.

Начальник управления образования Динского района Марина Ежкова объяснила:

«Пожарная сигнализация в общеобразовательных учреждениях района находится в исправном состоянии, только срок эксплуатации этой системы уже вышел за пределы периода использования».

Она добавила, что сейчас это активно отслеживается и предпринимается необходимое, чтобы к новому учебному году все было в порядке.

Как отметил ВрИО начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Иван Лунев на встрече с журналистами, учреждения, которые не успели решить проблемы, будут ещё раз проверять перед 1 сентября. И если они не устранят нарушения, детей не допустят к занятиям.