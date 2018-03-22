Некоторые школы и сады Динского района признали небезопасными

Прокуратура Динского района по заданию краевой прокуратуры провела проверку безопасности условий для пребывания детей в образовательных организациях: школах, детских садах и учреждении среднего профессионального образования.

В итоге выявлены многочисленные нарушения в области антитеррористической защищенности объектов. Так, например, в некоторых учреждениях повреждено ограждение, отсутствует система оповещения граждан о чрезвычайных ситуациях, недостаточное оборудование системой видеонаблюдения.

В 8 образовательных организациях установлены факты нарушения требований законодательства в области обеспечения пожарной безопасности. Проблемы есть в учреждениях станицы Динской, Васюринской, поселка Украинского.

«В целях устранения выявленных нарушений закона прокуратурой района главе администрации МО Динской район внесено представление, которое находится на рассмотрении. Устранение выявленных нарушений поставлено на контроль в прокуратуре района», – пояснил помощник прокурора Динского района Михаил Бегин.