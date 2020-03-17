Недалеко от Новотитаровской три автомобиля попали в ДТП

17 марта примерно в 8.20 на автодороге "Калининская - Новотитаровская" (40 км + 998 м) произошло ДТП.

Водитель "Рено" не выбрал безопасную скорость движения и столкнулся с автомобилем "Хендай", который поворачивал налево.

"Хендай" отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем "Зоти".

В результате аварии пострадала водитель автомобиля "Хендай", у нее сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма. Госпитализирована в Динскую ЦРБ.

Пострадал и водитель "Рено", у него закрытая черепно-мозговая травма. Госпитализирован в Динскую ЦРБ.

"Уважаемые водители! Соблюдайте скоростной режим. Помните, что дорога не прощает ошибок, поэтому необходимо быть внимательными и осторожными. Четко следуйте правилам дорожного движения и помните о собственной безопасности", - призывает заместитель начальника ОГИБДД ОМВД России по Динскому району Виктор Моренченко.



