Перевернулось авто вблизи Старомышастовской. Трое пострадали

Перевернулось авто вблизи Старомышастовской. Трое пострадали

Перевернулось авто вблизи Старомышастовской. Трое пострадали

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13 часов назад АвтомобильДинской районНовости Динского районаПеревернулось автоСтаромышастовская

Вчера, 30 августа, около 19:40 в Динском районе водитель автомобиля ВАЗ 219010, двигаясь со стороны Старомышастовской в сторону хутора Восточный, не выбрала безопасную скорость движения и машину занесло. В результате авто съехало с дороги и опрокинулось.

Пострадали три человека, в том числе и 15-летний мальчик-пассажир. Он получил сотрясение головного мозга и ушиб правой кисти.

Комментарии

Тело
Тело 10 часов назад

Предполагаю обвинения в сексизме на свой счёт, но не женское дело управлять источником повышенной опасности .

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Парфе
Парфе 3 часа назад

Точно. Вообще все аварии из-за женщин происходят, мужчины ни одно ДТП не создали же!

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