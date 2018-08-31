Перевернулось авто вблизи Старомышастовской. Трое пострадали

Вчера, 30 августа, около 19:40 в Динском районе водитель автомобиля ВАЗ 219010, двигаясь со стороны Старомышастовской в сторону хутора Восточный, не выбрала безопасную скорость движения и машину занесло. В результате авто съехало с дороги и опрокинулось.

Пострадали три человека, в том числе и 15-летний мальчик-пассажир. Он получил сотрясение головного мозга и ушиб правой кисти.