Неделя безопасности в школах: профилактика и первая помощь

Сегодня, 3 сентября 2018 года, в школах Динского района началась неделя безопасности. В связи с этим проводятся различные мероприятия, направленные на сохранение жизни и здоровья учащихся.

Наш журналист побывал в двух школах Динской, где со школьниками были проведены беседы на соответствующую тематику.

В школах № 1 и № 2 председатель Краснодарского краевого совета ВОСВОД России генерал-майор Николай Ковалев рассказал учащимся о правилах поведения на воде и на льду.

«Краснодарский край известен своими морскими курортами. Например, в этом году их успели посетить уже более 17 миллионов туристов.

При этом за 2018 год на Азово-Черноморском побережье погибли 57 человек.

Чаще всего смерть детей происходит из-за недосмотра родителей, которые, к слову сказать, сами подают пагубный пример.

В Динском районе большое количество водоемов, но в них нельзя купаться, так как они загрязнены и велика вероятность заразиться лептоспирозом», – рассказывает Николай Ковалев.

По словам специалиста, еще десять-пятнадцать лет назад гибель на воде в Динском районе достигала 20-25 человек в год. За это время ее удалось сократить до минимума. В этом году нет ни одного погибшего ребенка.

Председатель также отметил начальника управления образования Динского района Марину Ежкову, которая много внимания уделяет технике безопасности, проводит профилактические мероприятия, совещания педагогов и другую работу в данном направлении.

Подробно о том, как оказывать первую медицинскую помощь при утоплении, школьникам рассказал старший инспектор службы спасения на водоемах края, врач-хирург Александр Ульянов.

«4-6 минут длится клиническая смерть. Именно в этот период времени нужно успеть оперативно провести реанимацию (оживление)», – отметил медик.

Согласно статистике, школьники среднего звена и старшеклассники тонут чаще, чем малыши. Именно поэтому специалисты обратились к подросткам с просьбой быть осторожными, соблюдать правила поведения на воде (льду) и обязательно следить за младшими, чтобы не случилось беды.

В школе № 2 во время встречи в актовом зале с детьми также присутствовал инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ в Динском районе Ренат Алимулаев. Он рассказал подрастающему поколению об опасностях пожара, о том, как нужно себя вести, чтобы спастись, когда огонь и дым угрожают жизни.

Инспектор также отметил, что важно иметь в каждом доме огнетушитель, ведь именно он может помочь ликвидировать начинающийся пожар и спасти от необратимых последствий.





Первая помощь ребенку при утоплении

1. Вытащить из воды. Нужно удерживать тонущего сзади подмышками – при контакте лицом к лицу уйти на дно могут оба.

2. Положить лицом вниз. Можно на бедро, поскольку голова ребенка должна быть ниже таза.

3. Освободить рот. Ил и слизь удобно доставать круговыми манипуляциями в два пальца.

4. Вызвать рвоту. Это делается упором пальца на языковый корень.

5. Реанимация при рвоте. Если начались рвота и кашель, нужно сконцентрироваться на удалении остатков жидкости. Для этого продолжают вызывать рвотный рефлекс. Можно стучать по спине. Как только вода вышла, ребенка перекладывают набок.

6. Реанимация, если рвотный рефлекс не включился. Если нет реакции, ребенок не кашляет, его не рвет, то время на «выдавливание» воды тратить нельзя. Здесь ребенка кладут на спину для легочно-сердечной реанимации: дыхание рот в рот и непрямой массаж. Периодически нужно прерываться и поворачивать малыша лицом вниз для извлечения слизи, воды и пены. «Выдавливать» жидкость нужно только после запуска дыхания и сердца.