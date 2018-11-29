Неделя правового консультирования пройдет в Динском районе

Главное Управление МВД России по Краснодарскому краю в период с 11 по 14 декабря 2018 года проводит акцию «Неделя правового консультирования граждан».

В рамках акции в отделении регистрационно-экзаменационной работы по Динскому району МРЭО№ 1 ГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю, по адресу: станица Динская, улица Красная д.154, должностными лицами будут предоставляться консультации по вопросам регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним, а так же по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений при личном или письменном обращении заинтересованных лиц, продолжительность устного консультирования заинтересованного лица не может превышать 15 минут. Все консультации предоставляются на безвозмездной основе.

Дополнительно информируем, что граждане, имеющие доступ к сети «Интернет», могут воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота и получить необходимые услуги без потери времени и качества, зарегистрировавшись на «Едином портале государственных и муниципальных услуг» (WWW.GOSUSLUGI.RU), получат доступ ко всем услугам, в том числе и тем, которые оказывает ГИБДД МВД России.

Преимущества у граждан, зарегистрировавшихся на «Едином портале государственных и муниципальных услуг»:

- Сокращение сроков предоставления услуг (прием заявителей осуществляется в удобное для них время без ожидания в очереди).

- Бланки заявлений и платежные документы формируются и подготавливаются самостоятельно не обращаясь в орган, предоставляющий государственную услугу.

- Снижение коррупционных рисков, административных барьеров и повышение доступности получения государственных и муниципальных услуг.

- Оплата государственной пошлины при обращении в государственные и муниципальные учреждения с использованием «Едином портале государственных и муниципальных услуг», осуществляется со скидкой 30%.

Отделение регистрационно-экзаменационной работы по Динскому району МРЭО№1 ГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю предоставляет следующие услуги в электронном виде:

1. Государственная услуга по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним.

2. Проведение экзаменов на право управления транспортными средствами, выдача водительских удостоверений:

- получение водительского удостоверения,

- замена водительского удостоверения,

- получение международного водительского удостоверения.





Начальник ОРЭР по Динскому району

МРЭО № 1 ГИБДД ГУ МВД России

по Краснодарскому краю