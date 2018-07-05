Недолив топлива - клевета?

Как мы сообщали ранее , Федерация автовладельцев России провела мониторинг недолива бензина на АЗС в 13 регионах России методом «тайного покупателя». Итогом акции стали сканадальные выводы о том, что в Краснодарском крае зафиксирован максимальный процент обмана на заливаемое топливо - 19,03%.

Заявление федерации привело к массовому возмущению жителей. В ответ Независимый топливный союз разместил на своем сайте zants.ru ответное заявление, в котором утверждает, что методика исследования ФАР некорректна. Данные о недоливе топлива в Союзе считают клеветой и намерены подавать иск в суд по статье 128.1 УК РФ «Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации».

Следует отметить, что в «Независимом топливном союзе» факты недолива топлива на АЗС не отрицают, но тем не менее уверены, что эта проблема не настолько серьезна, как это преподносит ФАР.