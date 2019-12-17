Неизвестный водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП

15 декабря в 17.30 в поселке Украинском на ул. Набережной водитель, управляя автомобилем, не выбрал безопасную скорость и наехал на восьмиклассника. Мальчик двигался попутно автомобилю. Водитель скрылся, его личность и автомобиль установлены не сразу. Позднее разыскан. Ребенок отделался ушибами.

"Уважаемые водители! Будьте предельно внимательны и осторожны. Пропускайте людей на пешеходных переходах, не допускайте превышения скоростного режима, а также опасных маневров на дороге. Если попали в ДТП, соблюдайте спокойствие, вызовите на место наряд ДПС, при необходимости скорую помощь", – призвал начальник ОГИБДД ОМВД России по Динскому району Виталий Криворучко.